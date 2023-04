Stewards hinten op regelwijziging na chaotische eerste herstart

De Australische Grand Prix werd afgelopen weekend gekenmerkt door chaotische momenten. De stewards hadden het dan ook druk en ze deden meer dan alleen straffen uitdelen. De stewards kwamen namelijk ook met een advies voor een mogelijke regelwijziging op het gebied van de herstarts.

Tijdens de ronde achter de Safety Car na afloop van de eerste rode vlag situatie, ging het in het achterveld bijna fout. Aangezien de coureurs vooraan het veld opvallend langzaam reden moesten de coureurs in het achterveld ineens remmen. Onder andere Logan Sargeant, Kevin Magnussen en Sergio Perez konden maar net een zwaar ongeval voorkomen. Magnussen schoot zelfs in volle vaart door de grindbak.

De stewards bekeken de situatie, maar ze deelden geen straf uit. Uit het document van de FIA blijkt namelijk dat de stewards wel met een ander opvallend advies naar buiten. Aan het einde van hun betoog geven de vier stewards namelijk aan dat er mogelijk moet worden gekeken naar de regels rondom de herstart. Ze geven aan dat er nog geen duidelijk regels bestaan over de snelheid van de leidende coureur bij een herstart.