Video: Red Bull-coureurs grappen er op los in Jeddah

Het team van Red Bull Racing kende afgelopen weekend in het Saoedische Jeddah weer een zeer succesvolle Grand Prix. Sergio Perez en Max Verstappen kwamen als eerste en tweede over de streep, maar naast de baan gebeurde er nog veel meer. Het team deelt deze momenten op sociale media.

In de korte video is te zien hoe Perez zeer trots deelt hoe hij al zijn collega's inmaakt bij een potje FIFA, hoe Verstappen grapt met de huisfotograaf, de pitcrew veel moeite heeft met een potje voetbal, hoe Perez zijn muziekkeuze bepaalt en is te zien dat reservecoureur Liam Lawson zich ergert aan een paar collega's.