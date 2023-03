Red Bull past livery aan in Saoedi-Arabië

Het team van Red Bull Racing rijdt dit weekend in Jeddah met een iets aangepast livery. De Oostenrijkse regerend constructeurskampioen heeft namelijk de kleurstelling aan de binnenzijde van de halo aangepast. Red Bull heeft ervoor gekozen om één van hun sponsors een prominentere plek te geven op de wagen.

De opvallende kijker is het waarschijnlijk al opgevallen, de wagens van Max Verstappen en Sergio Perez zien er op de onboard-beelden iets anders uit dan in Bahrein. Op de rand van de halo is namelijk een sponsorsticker van het gokbedrijf PokerStars geplaatst. Red Bull reed in Bahrein nog met een Halo zonder sponsorstickers op deze plek. Het is niet voor het eerst dat men met deze aanpassing rijdt, ook vorig seizoen was dit het geval.

The @redbullracing #RB19 is sporting a new design on the inside of its halo at the #SaudiArabianGP - accommodating partner @PokerStars.



A similar design was also seen on last years #RB18.#F1 #RedBull pic.twitter.com/VLwjz3qk6P