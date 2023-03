Wat doet het weer in Saoedi-Arabië?

Aankomend weekend staat de Saoedische Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit op het programma. De race was in de afgelopen twee edities zeer spannend en de verwachtingen zijn dan ook hoog. Het weer kan altijd voor een extra dimensie zorgen en het is dan ook nog maar de vraag wat het weer gaat doen in Jeddah.

Eén ding is in ieder geval zeker: de teams en coureurs hoeven geen beroep te doen op de regenbanden. De zon zal stevig gaan schijnen in Saoedi-Arabië, waar onder kunstlicht zal worden geracet. Op vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma en het zal flink heet worden. Op vrijdag loopt het kwik namelijk op tot zo'n 30 graden Celsius, wel kan de wind mogelijk een rol gaan spelen.

Het zal het gehele weekend aardig gaan waaien en aangezien Jeddah vlak bij een aantal grote woestijnen ligt, is er een kans op zand op het circuit. Op zaterdag tijdens de derde vrije training en de kwalificatie is dit ook goed mogelijk. Op deze dag zal het wederom zo'n 30 graden Celsius worden en is het weer vergelijkbaar met het weer van vrijdag. Op zondag tijdens de race is het iets koeler en daalt de temperatuur tijdens de Grand Prix.