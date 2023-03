Grand Prix van Bahrein volledig uitverkocht

Aankomend weekend wordt op het Bahrain International Circuit in Sakhir het nieuwe Formule 1-seizoen officieel afgetrapt. Na een driedaagse testweek op hetzelfde circuit maakt de wereld zich nu klaar voor hetgeen waar iedereen op heeft gewacht. De tribunes rondom het circuit zullen in ieder geval vol zitten.

Gisteren maakte het circuit via sociale media bekend dat de Grand Prix volledig is uitverkocht. Hoeveel kaartjes ze precies hebben verkocht, maakt men niet duidelijk. De volle tribunes in Bahrein passen bij het huidige plaatje van de koningsklasse van de autosport. De Formule 1 wordt nog steeds populairder met de dag en ook in Bahrein zal dat dus te merken zijn.

We're all sold out and ready to welcome you all at the 2023 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix!



For lucky fans with tickets, please stay tuned to our social channels and website for all the crucial event info over the coming days!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/qbCUk1WfaI