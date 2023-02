Grand Prix van Las Vegas zal geen voorprogramma krijgen

De Las Vegas Grand Prix, die in het najaar van 2023 op de kalender van de Formule 1 staat, zal geen voorprogramma krijgen. Dit betekent dat de bezoekers die diep in de buidel voor een toegangskaartje moeten tasten, puur en alleen de Formule 1 te zien krijgen.

De Grand Prix van Las Vegas zal dit jaar zijn comeback sinds 1982 krijgen. Dit jaar zal er niet op de parkeerplaats van een casino rond geracet worden, ditmaal zullen de Formule 1-wagens onder andere door de hoofdstraat in de binnenstad scheuren. De Formule 1-race belooft met een nachtrace op de zaterdagavond voor een waar spektakel te gaan zorgen, maar aangezien de bolides over “the strip” mogen racen, kleeft er wel enig nadeel aan het organiseren van een race in een gokhoofdstad als Las Vegas: namelijk dat er geen voorprogramma aanwezig zal zijn.

Normaliter wordt de koningsklasse door een aantal andere racecategorieën ondersteund, zoals bijvoorbeeld de Formule 2- en 3, de W-Series en de Porsche Super Cup. Voor de Las Vegas GP geldt dit dus niet.

Het racen in het ontzettend drukke centrum van een grote Amerikaanse stad heeft als gevolg dat het hele gebied rondom het circuit voor een bepaalde tijd afgezet moet worden. Dit zal ongetwijfeld voor veel chaos zorgen, aangezien de Grand Prix op een “prime time” zal beginnen, namelijk 10 uur s’ avonds op zaterdag 18 november.

De Las Vegas Grand Prix zal dit jaar alweer race nummer drie in de Verenigde Staten zijn. Naast de Grands Prix van Miami en Texas (Austin) trekt het immens grote land steeds meer Formule 1-aandacht aan, dit is grotendeels te danken aan de successen van de Netflix-serie Drive to Survive.