F1 en Tottenham Hotspur gaan samenwerken om nieuwe racetalenten te ontdekken

De Formule 1 heeft een 15-jarige strategische samenwerking met de Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur aangekondigd. Onder het zuidelijke gedeelte van het ultramoderne Tottenham Hotspur Stadium zullen beide partijen een kartbaan bouwen worden om het nieuwe Formule 1-talent van de toekomst te kunnen ontdekken.

De bijzondere samenwerking tussen twee globale sporten betekent dat de Formule 1 in de toekomst de opstap richting haar racecategorie makkelijker wil maken. Voetbal als sport is hierbij een groot voorbeeld, aangezien talentvolle, kansarme kinderen het geregeld tot de professionele voetbalwereld weten te schoppen, letterlijk.

Onder het zeer moderne Tottenham Hotspur Stadium, dat in 2019 officieel geopend is, zal een kartbaan neergezet worden voor elektrische kartwedstrijden. Later dit jaar zal de faciliteit geopend worden, waar er aparte lay-outs voor volwassenen en kinderen klaar voor gebruik zijn. Beide lay-outs zijn al goedgekeurd door de Nationale Kartbond (NKA), waardoor het circuit in de toekomst als potentieel strijdtoneel kan fungeren voor nationale kartwedstrijden. Naast de kartbaan worden ook andere motorsportactiviteiten georganiseerd terwijl er toevoegend eten- en drinkgelegenheden worden aangeboden.

Samen willen de partijen een nieuwe rijdersacademie oprichten om zo het talentenpool van de motorsport te vergroten. Het einddoel is uiteraard om de volgende generatie Formule 1-coureurs te vinden. Naast een potentiële ontdekking van de nieuwe Lewis Hamilton of Max Verstappen, wil het partnerschap stage- en carrièrekansen aanbieden zodat de diversiteit binnen de motorsportwereld vergroot wordt, aldus de Formule 1.

F1-CEO Stefano Domenicali laat weten een nieuwe locatie te willen bouwen waar 'families, vrienden en aspirant coureurs van over de hele wereld naar toe willen komen', zodat de kartbaan in de toekomst een 'makkelijk instappunt naar de wereld van de motorsport' zal zijn.