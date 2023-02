Campos presenteert opvallende coureur voor F1 Academy

Voor het aanstaande seizoen heeft de Formule 1 een nieuwe opleidingsklasse in het leven geroepen. Men heeft namelijk een kampioenschap opgericht voor louter vrouwelijke talentvolle coureurs. In de zogenaamde F1 Academy rijden meerdere grote teams en krijgt het startveld steeds meer en meer kleur.

Het team van Campos Racing komt aankomend seizoen ook in actie in de F1 Academy. Het Spaanse team wil een zo'n sterk mogelijke line-up presenteren en men heeft nu een nieuwe naam met de buitenwereld gedeeld. De op 17 oktober 2005 geboren Lola Lovinfosse is namelijk door het team aangesteld. De Franse coureur rijdt sinds 2021 in de single seaters en reed in de afgelopen jaren in de Spaanse Formule 4.