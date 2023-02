Saoedische prins droomt van meer: "Graag een Saoedische wereldkampioen"

Saoedi-Arabië heeft er in de afgelopen jaren alles aan gedaan om in sneltreinvaart een sportgeschiedenis op te bouwen. Sinds 2021 staat er dan ook een Saoedische Grand Prix op de Formule 1-kalender, men wil echter meer. De Saoedi's dromen namelijk van een eigen team en zelfs eigen coureurs.

In 2021 stond de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor het eerst op de kalender van de koningsklasse van de autosport. Mensenrechtenorganisaties hekelen de Grand Prix aangezien het land op dat vlak veel kritiek krijgt. De Grand Prix bleek echter een spektakelstuk en in de eerste twee edities gebeurde er zeer veel op het listige circuit in Jeddah.

Kampioenen

In Saoedi-Arabië droomt men zeer groot. Prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal heeft grootste ideeën voor zijn land. Al-Faisal is de voorzitter van de lokale autosportbond en spreekt zich uit bij Motorsportweek: "We zouden graag een Saoedische kampioen zien. Een coureur die kan winnen op internationaal niveau. We zijn enorm enthousiast over deze tak van sport en we hebben grote plannen. We willen een grote rol spelen in de toekomst van de sport. Hopelijk zien we in nu en 10/20 jaar meer Saoedi's die betrokken zijn bij de Formule 1."

Auto's bouwen

Al-Faisal denkt dat zijn land in de toekomst voor veel kopstukken van de Formule 1 kan zorgen. De prins droomt hardop van mogelijke successen in de aankomende jaren: "We willen graag toekomstige engineers, teammanagers, teambazen en bedrijven hebben die in de autosport werken. Dit moet er dan weer voor zorgen dat er hier auto's worden gebouwd en we willen veel meer betrokken raken bij deze industrie."