Honda heeft nog geen concrete beslissing genomen over 2026

Autosportfederatie FIA maakte enkele weken geleden bekend welke motorleveranciers zich hadden ingeschreven voor de nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden. De opvallendste naam op het lijstje was die van Honda. De Japanners willen echter nog niet te hard van stapel lopen en houden een slag om de arm.

Honda verliet officieel gezien de Formule 1 na 2021. De Japanse autobouwer was tot en met dat seizoen de officiële motorpartner van Red Bull Racing. Honda en Red Bull werken momenteel nog samen, de krachtbronnen worden immers nog steeds in Japan gemaakt. Vanaf 2026 gaat Red Bull echter samenwerken met Ford en komt de deal met Honda dus officieel ten einde.

HRC-president Koji Watanabe vindt niet dat hij in een positie is om te reageren op de aanstaande samenwerking tussen Red Bull en Ford. Honda blijft zich voorlopig nog focussen op de samenwerking met Red Bull, maar hoe het er daarna uit gaat zien is onduidelijk. Watanabe blijft mysterieus over de zaak en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Nadat we ons hebben ingeschreven voor 2026 bij de FIA, is er contact met ons opgenomen door meerdere Formule 1-teams."

Geen concreet besluit

Alhoewel Honda op de officiële inschrijvingslijst staat voor 2026, wil men nog geen grote voorspellingen doen voor dat seizoen. Watanabe is daar duidelijk over: "Momenteel volgen wij nauwgezet welke kant de sport op gaat en zien we hoe de dingen zich verder gaan ontwikkelen. Momenteel is er nog geen echt concreet besluit genomen binnen Honda over het wel of niet terugkeren. Als we puur kijken naar de technologische ontwikkelingen, dan denken we dat meedoen in de Formule 1 ons kan helpen."