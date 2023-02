FIA komt met meer duidelijkheid over statement-verbod

In de afgelopen weken was er in de Formule 1 veel te doen omtrent een opvallende regelwijziging van de FIA. De autosportfederatie had het sportieve reglement aangepast waardoor de coureurs en teams zonder toestemming geen politieke, religieuze of persoonlijke statements meer mogen maken. De FIA heeft deze zaak nu verduidelijkt.

De regelwijziging zorgde in de afgelopen weken voor de nodige ophef. Vrijwel alle coureurs lieten zich negatief uit over de regelwijziging. Meerdere coureurs, waaronder Lewis Hamilton, lieten weten dat ze zich genoodzaakt zien om de regel te breken in het aankomende seizoen. Tevens bestond er veel onduidelijkheid over de invulling en de uitvoering van de nieuwe regels.

Vandaag kwam de FIA met een verduidelijking van de regelwijziging. De coureurs mogen hun statements nog wel maken, maar toestemming is op bepaalde momenten nog wel nodig. Volgens de FIA mogen de coureurs niet tijdens de drivers parade, het volkslied, de groepsfoto's en op het podium statements mogen maken. Ook mogen ze tijdens persconferenties geen statements meer maken, behalve als het een antwoord is op een vraag van een journalist. Als er mogelijk een regel wordt gebroken, dan gaat de zaak naar de stewards.