Domenicali verwacht geen verkoop van de Formule 1

Vorige maand ontstond er onrust in de top van de Formule 1 nadat er geruchten naar buiten kwamen over een Saoedisch bod op de sport. Een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië zou een bod hebben gedaan op de Formule 1 en dat was tegen het zere been van de FIA. Formule 1 CEO Stefano Domenicali laat nu weten dat een overname er waarschijnlijk niet komt.

Het nieuws van de Saoedische interesse in de sport zorgde voor een aantal onrustige dagen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet op Twitter weten dat hij niet zit te wachten op een overname. De hoge heren van de Formule 1 en huidig F1-eigenaar Liberty Media waren hier niet blij mee. De hoge heren lieten weten dat Ben Sulayem zich niet met deze kwestie mag bemoeien. Deze uitspraken zorgde voor meer geruchten over een mogelijke overname.

Las Vegas

Formule 1 CEO Stefano Domenicali stelt iedereen nu echter gerust. De Italiaan gaat niet van een overname uit en legt dat uit in gesprek met het Britse Sky Sports. Domenicali: "Dat is eigenlijk een vraag die je aan de aandeelhouders moet gaan stellen, maar ik denk het niet. We investeren in de Formule 1. Je ziet dat we veel geld investeren zoals in Las Vegas bijvoorbeeld. Daar hebben we voor 240 miljoen dollar een stuk land gekocht. We zijn daar nieuwe faciliteiten aan het bouwen, wat tot een investering van ruim een half miljard leidt. We zijn heel blij."

Kroonjuweel

Vanuit de aandeelhouders hoort Domenicali ook geen negatieve geluiden over een mogelijke verkoop van de Formule 1. De Italiaan hoort louter positieve geluiden en dat deelt hij met de buitenwereld: "Ik sta elke week in contact met mijn aandeelhouders. Het is echt het kroonjuweel in hun portfolio en ze staan achter wat wij doen. Kijkend naar de waarde is dat fenomenaal. Ik denk dat dat komt doordat we samen geweldig werk leveren. Ik denk dan ook dat deze kwestie niet op tafel ligt bij onze aandeelhouders."