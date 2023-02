"Viaplay sloot 2022 af met ruim 1,2 miljoen abonnees"

De Formule 1 is in Nederland sinds vorig jaar te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst kende een lastige start met veel kritiek en problemen. Dit jaar wil men bij Viaplay nog beter voor de dag komen. Ze zullen in ieder geval een groot publiek bedienen van ruim 1,2 miljoen abonnees.

Tijdens de bekendmaking van de cijfers van het vierde kwartaal van 2022 werd namelijk duidelijk dat Viaplay in Nederland ruim 1,2 miljoen abonnees heeft. In het derde kwartaal had Viaplay in Nederland meer dan een miljoen abonnees en nu is dat aantal dus gegroeid. Het is een opvallende stijging aangezien veel mensen lieten weten hun Viaplay-abonnement op te zeggen tijdens de winterstop van de Formule 1.

Viaplay zal ook aankomend seizoen weer verslag gaan doen van de Grands Prix, maar men zal dat wel doen met een gewijzigde crew. Pitreporter Stéphane Kox kondigde immers aan dat ze gaat stoppen met deze job, eerder deze week werd bekend dat Kox wordt vervangen door Chiel van Koldenhoven. Van Koldenhoven komt over van de NOS waar hij onder meer een kijkje achter de schermen gaf van het WK voetbal in Qatar.