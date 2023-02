Domenicali: F1 'bereid' races vanwege mensenrechtenkwesties te annuleren

Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de koningsklasse een contractuele optie open om te allen tijde een Grand Prix te kunnen annuleren, in het geval er sprake is van een gastland dat de mensenrechten zou overschrijden.

Al jarenlang krijgt de koningsklasse van de motorsport kritiek op haar bord vanwege het organiseren van Grands Prix in landen die een slechte status zou hebben wat betreft het intact houden van de universele mensenrechten. Voorbeelden hiervan zijn het houden van races in landen zoals China, Saudi-Arabië, Azerbeidzjan en Qatar.

Veelal is er van criticasters te horen dat de organisatie achter de Formule 1 geen races in landen zou moeten organiseren waar dergelijke problemen spelen. Ook vanuit de rijderskant is er commentaar te horen, in de groep van recente Formule 1-coureurs komen vooral de namen van Lewis Hamilton en de onlangs gepensioneerde Sebastian Vettel hierin naar voren.

In een recent interview tegenover het Britse Sky, vertelt Formule 1-CEO Stefano Domenicali dat de Formule 1 zich 'wel degelijk' om deze problemen bekommert, en zegt dat zijn organisatie bereid is om direct in actie te komen wanneer er signalen ontstaan van het overschrijden van mensenrechten.

"Onze contracten bestaan uit kraakheldere hoofdstukken die zeggen dat als er ergens iets niet goed gaat, we het voordeel hebben om per direct onze samenwerking te verbreken. Hier zijn onafhankelijke controleurs voor aangesteld die de zaken nauwlettend volgen", begint Domenicali.

Toch blijft de Formule 1-topman geloven dat de koningsklasse een positieve impact kan brengen op landen zoals Saudi-Arabië en Qatar. "Nogmaals, geloof ik er in dat we nog sterker worden als we afreizen naar locaties waar ze een echte wil tonen om veranderingen door te voeren. De aandacht die de Formule 1 brengt zal deze veranderingen in een stroomversnelling brengen", sluit Domenicali af.