Ferrari traint hard voor betere pitstopefficiëntie, wil pitstraatblunders voorkomen

Met de komst van Frederic Vasseur waait er in de leiding van het Formule 1-team van Ferrari nu een frisse wind. Naast deze vernieuwing, is de Italiaanse renstal druk bezig om de efficiëntie in alle lagen van haar organisatie te verbeteren. Zo ook het gebied van de pitstop. Volgens Scuderia-ingenieur Diego Loverno wordt er tijdens de winterstop hard getraind om de bandenverwisselingsprocedure nóg beter te maken, zodat het team geen kostbare seconden in de pitstraat verliest.

De meest recente voorbeelden waarin een pitstop voor het Formule 1-team van Ferrari fout ging, zijn de 2022-Grands Prix van Nederland en Brazilië. Bij de Nederlandse Grand Prix was het Ferrari-coureur Carlos Sainz die vele kostbare seconden verloor, teamgenoot Charles Leclec was bij de Braziliaanse race de pisang. Als het aan ingenieur Diego Loverno ligt, zijn dit soort rampzalige scenarios nu verleden tijd. Volgens de Scuderia-man, die verantwoordelijk zou zijn voor een vloeiende maar snelle bandenwisseling, wordt er tijdens de voorbereidingen op het aankomende seizoen namelijk hard gewerkt om het proces foutloos te maken.

Volgens Loverno krijgen de monteurs die ook de taak hebben om de bandenwisseling uit te voeren een speciaal fitness-schema en voedingsschema. Er wordt constant getraind om de pit-stops van de toekomst zo automatisch mogelijk te laten verlopen. Tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com vertelt Loverno: "Tijdens de tests noteerden we buitengewone tijden. We zagen tijden van 1,65 seconden (per pitstop) voorbij komen, maar in de testfaciliteit komt de auto altijd perfect uitgelijnd op haar plek aan en stopt hij precies op het verwachte punt, terwijl tijdens een Grand Prix vele variabelen aanwezig zijn die de procedure ingewikkeld maken."

Het team van Ferrari leek in 2022 voor even dichtbij een greep naar de wereldtitel te kunnen zijn, maar concurrent Red Bull reed echter richting de zomerstop weg, waarbij het beide kampioenschappen behaalde. Ook wat betreft pitstops is de renstal van Red Bull uiterst efficiënt, al was Ferrari volgens Loverno nóg beter, ondanks haar twee langzame uitschieters bij Zandvoort en Interlagos.

"We zouden tevreden kunnen zijn”, doelt Loverno op een betere efficiëntie tijdens de pitstops dan de concurrent van Ferrari wist te behalen. Red Bull zou namelijk een totaal van 71 procent van haar bandenwisselingen onder de 3 seconden weten te klokken, terwijl Ferrari 73 procent wist te behalen. Toch is de Italiaanse ingenieur 'niet tevreden', want het oorspronkelijke doel van 80 procent werd namelijk niet behaald.

Voor 2023 wil Ferrari er opnieuw een schepje bovenop doen. De lat wordt namelijk verhoogd naar een resultaat waarin 84 procent van haar pitstops in het aankomende seizoen onder de 3 seconden zal moeten liggen. "We trainen om dat resultaat na te streven, inclusief de intentie om de 9 procent mislukte pitstops te verminderen."

Bij Ferrari zal 2023 het jaar van grote verbeteringen zijn, zodat de Nederlandse- en Braziliaanse Grand Prix-scenario’s van 2022 niet meer zullen gebeuren. Ook wil de Scuderia een dusdanige flexibiliteit doorvoeren waarin alle bandenwisselingmonteurs verschillende taken zou kunnen uitvoeren. Met al haar doelstellingen verduidelijkt hoopt Ferrari een geoliede machine te worden dat klaar staat voor een verhit gevecht om de wereldtitel.