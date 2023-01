Saoedi-Arabië wil meer dan Grand Prix: Formule 1-team op verlanglijst

Sinds 2021 staat Saoedi-Arabië op de Formule 1-kalender. De ambities in het land in het Midden-Oosten zijn echter nog veel groter. De Saoedies willen namelijk veel meer dan alleen een Grand Prix organiseren. Men wil namelijk ook een bestaande renstal verleiden om hun hoofdkwartier te verhuizen naar Saoedi-Arabië.

De Saoedische Grand Prix wordt sinds 2021 verreden op het razendsnelle stratencircuit in de stad Jeddah. Het is echter niet het enige wapenfeit van Saoedi-Arabië op autosportgebied. In de afgelopen jaren heeft men een imposante lijst aan race-evenementen aan getrokken. De Race of Champions werd gehouden in het land, momenteel wordt er de Dakar Rally verreden en ook de Formule E racet in Saoedi-Arabië.

De Saoedies willen echter meer en die ambitie steken ze niet onder stoelen of banken. De president van de Saoedische autosportfederatie, prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, laat aan Motorsport Magazine weten een team aan te willen trekken: "We hopen daarop en we zijn er nog mee bezig. Hopelijk kunnen we één van de grotere teams hierheen gaan halen. Met alle investeringen die we doen in de wagens en de aandelen in McLaren en Aston Martin, gaan we al de goede richting op. Hopelijk kunnen we een hoofdkwartier hierheen halen."