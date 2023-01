Politie deed onderzoek naar uitschakelen drones tijdens Dutch GP

De Nederlandse politie heeft onderzoek gedaan naar het uitschakelen van vijandige drones tijdens de Nederlandse Grand Prix. Het is voor het eerst dat de politie zich hierover uitspreekt.

De Nederlandse Grand Prix werd afgelopen jaar bezocht door honderdduizenden fans. De dreiging van vijandige drones werd steeds groter. Er was een vliegverbod ingesteld voor het gebied boven Zandvoort. Toch heeft de politie in totaal drie drones in beslag genomen. Nu blijkt dit om een pilot te gaan. De pilot ging over hoe de politie evenementen veilig kan houden in de lucht.

Televisieprogramma Zembla stuitte tijdens een onderzoek op stukken van de politie en defensie over dat er tijdens het raceweekend proeven zijn uitgevoerd om drones uit te schakelen. Er zouden verschillende materialen zijn ingezet, zoals radars en lasers. Een echt middel is nog niet gevonden om de drones uit te schakelen, wel wist de politie drie drones af te pakken.

Veiligheid Dutch GP

Er waren veel voor- en tegenstanders van de Nederlandse F1-race in Zandvoort. Zo werden er verschillende rechtszaken aangespannen. Alle rechtszaken werden gewonnen door het circuit, dus kon de race door gaan.

De dreiging op escalatie was hierdoor wel toegenomen, vandaar dat de politie met een grote inzet aanwezig was en zo ook in het geheim het droneteam. Er werd ook verwacht dat mensen toch een stukje van de race mee wilde genieten, omdat kaarten al snel uitverkocht waren. Drones zijn hiervoor makkelijk te gebruiken.

Volgens de politie is er veel kennis van de C-UAS onderzoeken.