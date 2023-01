Viaplay respecteert besluit Kox: "Ik begrijp haar heel erg goed"

Afgelopen weekend kwam er opvallend nieuws naar buiten over Viaplay. Viaplay-pitreporter Stéphane Kox maakte namelijk bekend dat ze gaat stoppen bij de streamingsdienst. Kox debuteerde vorig jaar als pitreporter en houdt het dus maar bij één seizoen. Bij Viaplay baalt men van het besluit van Kox maar is er wel begrip.

De Formule 1 is in Nederland sinds 2022 te zien bij Viaplay. De streamingsdienst nam de uitzendrechten vorig jaar over van Ziggo Sport en men besloot te kiezen voor veel nieuwe gezichten. Kox werd geselecteerd als pitreporter en werd daarmee één van de dragende figuren van de uitzendingen. Ondanks dat Viaplay tevreden was over haar werk, stopt Kox er toch mee.

Jammer

Bij Viaplay zag men het nieuws van het vertrek van Kox niet aankomen. Wie de opvolger wordt van haar is nog niet bekend. Viaplay-kopstuk Marco Zwaneveld spreekt zich over de zaak uit bij Motorsport.com: "We geloven in Stéphane en we hebben in het afgelopen jaar enorm fijn met haar samen kunnen werken. Het is dan dus heel erg jammer om te horen dat ze niet meer verder wil gaan."

Respect

De keuze van Kox was opvallend maar de reacties waren wel positief. Kox gaf namelijk aan dat ze meer aandacht wilde geven aan haar eigen racewerkzaamheden en tevens aan haar studie. Zwaneveld heeft er begrip voor: "Ik begrijp haar heel erg goed. We hebben vorig jaar een enorm avontuur beleefd. Het was zeker voor Stéphane spannend. Ze moest echt uit haar comfortzone komen. We hebben haar bij alles gesteund en dat doen we nu nog steeds. We hebben veel respect voor haar beslissing en we zijn vooral trots op wat ze heeft gedaan."