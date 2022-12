Meer kritiek op de FIA: "Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht"

Autosportfederatie FIA kwam deze week met een opvallende aanpassing van de Internationale Sporting Code. Men heeft dit regelboek aangepast op het gebied van politieke en persoonlijke statements. De kritiek op de regelwijziging van de FIA is alles behalve lovend, niet alleen coureurs zijn kritisch.

In de afgelopen seizoenen regende het protesten en statements rondom de Grands Prix. Lewis Hamilton sprak zijn steun uit voor de Black Lives Matter-beweging en kreeg het veld zover om te knielen voorafgaand de races. Ook bijvoorbeeld Sebastian Vettel toonde zijn mening in de afgelopen jaren en droeg shirts met boodschappen over homorechten, milieuzaken of het welzijn van bijen.

Sportersrechtenorganisatie Global Athlete is dan ook zeer kritisch op de FIA. Men is niet te spreken over de aanpassing van de Internationale Sporting Code. In een statement zijn ze fel: "Zonder atleten is er geen sport. Het is enorm hypocriet om atleten te bevelen om alleen maar te sporten en zich nergens anders mee te bemoeien. De FIA gebruikt dan weer de politiek elke keer in zijn voordeel. Vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht en sportregels staan daar niet boven. Mensen zien atleten als personen die voor verandering kunnen zorgen."