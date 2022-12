Ford reageert niet ontkennend op Red Bull-geruchten

Eerder deze week kwamen er verhalen naar buiten over een mogelijke samenwerking tussen het team van Red Bull Racing en automerk Ford. De Amerikaanse autobouwer zou met Red Bull in gesprek zijn over het mogelijk badgen van de krachtbronnen waarmee Red Bull vanaf 2026 gaat rijden.

Red Bull rijdt momenteel nog met krachtbronnen die in Japan worden gebouwd door de mensen van Honda. Op de achtergrond is men hard bezig met de ontwikkeling van de motoren voor 2026. In dat jaar gaan er immers nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en Red Bull wil dan zelf de motoren produceren met hun project Red Bull Powertrains.

Het is duidelijk dat Red Bull die motoren zelf wil bouwen en dat een technische deal er niet in zit. Wel kan men een financiële deal aangaan waarbij de motoren de naam krijgen van bijvoorbeeld Ford. De Amerikaanse autobouwer ontkent volgens Sports Business Journal de geruchten niet. In een kort statement laat men weten niet te reageren op speculatieve verhalen.