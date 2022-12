Singapore verplicht Red Bull sponsorstickers te verwijderen

Het team van Red Bull Racing moet aankomend seizoen mogelijk een opvallende verandering ondergaan voor de Grand Prix van Singapore. In de Aziatische stadsstaat gelden vanaf 1 januari namelijk nieuwe wetten omtrent het reclame maken voor suikerhoudende dranken zoals dus Red Bull.

Singapore wil met nieuwe regels diabetes tegengaan in het land. Daarom gaan er op 1 januari 2023 nieuwe regels gelden omtrent suikerhoudende dranken. Er wordt een soort klassement opgesteld waarbij wordt gekeken naar hoeveel suiker er in drankjes zit. Dranken met minder dan 5 gram suiker per 100 milliliter kunnen gewoon verwacht worden maar daarna wordt het lastig.

Red Bull valt in de strengste categorie in Singapore. Drankjes met meer dan 10 gram suiker per 100 milliliter moeten namelijk een speciaal label plaatsen op het product en men mag er geen reclame meer voor maken. Dit zou dus ook betekenen dat het team van Red Bull Racing hun livery moet aanpassen voor de Grand Prix van Singapore. Ook andere teams zullen dan actie moeten ondernemen. Monster Energy is immers verbonden aan Mercedes en Lewis Hamilton en ook AlphaTauri valt onder Red Bull.