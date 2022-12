Honda stap dichterbij F1-comeback met inschrijving als potentiële motorleverancier 2026

Het lijkt er steeds meer op dat Honda serieus na zit te denken over een officiële terugkomst naar de Formule 1. President van Honda Racing Yasuharu Watanabe heeft bevestigd dat zijn merk een formele registratie bij de FIA heeft ingediend als geïnteresseerde motorfabrikant voor de 2026-generatie F1-krachtbronnen.

Per eind 2021 is Honda weg uit de Formule 1. Na een sterke samenwerking met Red Bull besloot Honda om de focus te verleggen naar het elektrische segment straatvoertuigen. Red Bull kon echter wel gebruik maken van de intellectuele eigendommen van de auto- en motorfabrikant, waardoor het team hierdoor een sterke basis kon neerzetten dat hen uiteindelijk naar beide wereldtitels in 2022 katapulteerde. Deze samenwerking tussen beide partijen loopt momenteel tot eind 2025; vlak voorafgaand het jaar waarop er een nieuwe generatie F1-power units klaar moet staan. Dit zou kunnen betekenen dat er voor 2026 een hernieuwde partnerschap tussen Red Bull en Honda in de pijpleiding zou kunnen zitten.

De statement van Honda Racing president Yasuharu Watanabe luidt: "Als HRC hebben we ons als PU-fabrikant geregistreerd voor 2026. De Formule 1-regelementen voor 2026 bewegen in de richting van carbonneutraal. Tevens wordt ook de elektrificatie gepromoot; een doel waar HRC ook voor staat. Als bedrijf dat bekend is van de aanwezigheid in het racen, hebben wij ons als fabrikant geregistreerd zodat we ons onderzoek kunnen voortzetten."

Of de auto- en motorfabrikant ook daadwerkelijk haar terugkeer naar de koningsklasse zal gaan bevestigen, is nog afwachten. Met de officiële registratie achter de rug, krijgt Honda de gelegenheid om na te denken óf, en zo ja, op welke manier het terug wil keren.