FIA verbiedt innovatieve Mercedes-voorvleugel

Het team van Mercedes introduceerde in Austin een opvallende voorvleugel met een belangrijke functie voor de zogenaamde slotgap seperators. Mercedes reed uiteindelijk niet met de voorvleugel uit vrees voor een protest van de concurrentie. De FIA heeft nu ingegrepen en men mag niet met dit soort voorvleugels rijden in 2023.

Mercedes introduceerde op het Circuit of the Americas een nieuwe voorvleugel. De vleugel zorgde voor meer vuile lucht, dit zou echter moeten worden voorkomen door de nieuwe technische regels die sinds dit jaar gelden. De concurrentie van Mercedes wees vooral naar de slotgap seperators. Deze elementen zorgden er volgens Mercedes voor dat de luchtstromen beter langs de banden en de zijkant van de auto worden geleid. Volgens de regels mochten dit soort elementen alleen worden geplaatst voor mechanische of structurele redenen.

De FIA heeft nu echter ingegrepen in deze zaak. De autosportfederatie heeft ingegrepen en heeft de technische reglementen aangepast. De grijze gebieden zijn nu dichtgemaakt en de voorvleugel van Mercedes is dus verboden. Men heeft namelijk besloten dat er geen aerodynamisch voordeel mag worden gehaald uit de slotgap seperators. Mercedes heeft de vleugel dus nooit gebruikt en dat zal ook niet meer gaan gebeuren.