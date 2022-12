Video: Red Bull racet over iconische Roemeense wegen

Het team van Red Bull Racing staat bekend om hun bijzondere stunts. De Oostenrijkse regerend constructeurskampioen rijdt regelmatig met Formule 1-materiaal op zeer bijzondere plekken. Men heeft nu een locatie en een land gevonden waar ze nog nooit eerder promotiemateriaal opnamen met hun wagens.

Men trok dit keer namelijk naar een beeldschone omgeving en dito weg in Roemenië. Coureur Patrick Friesacher kroop achter het stuur van de Red Bull-bolide en probeerde Roemeense hoofdstad Boekarest te bereiken. Onderweg kwam hij echter allerlei opvallende gasten tegen.

Serving up a birthday treat in the Romanian hills 🍩🇷🇴 pic.twitter.com/kSFRg7OUXP