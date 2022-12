Video: TikTok-ster staat angsten uit tijdens Hot Lap in Abu Dhabi

Tijdens de Grand Prix-weekenden zijn altijd zeer veel sterren aanwezig. Ook tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi waren er weer de nodige bekende koppen aanwezig. TikTok-ster Khaby Lame mocht in Abu Dhabi de pole position-award uitreiken aan Max Verstappen en mocht daarna zelf ook nog eventjes een rondje rijden tijdens de Hot Laps van Pirelli.

