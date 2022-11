F1 Commission oppert radicale oplossing om regenproblemen tegen te gaan

De Formule 1 rijdt sinds dit seizoen met nieuwe technische reglementen. De nieuwe regels zorgen voor nieuwe problemen, de teams en coureurs worstelen dit seizoen veelvuldig met regenproblemen. Door de regen moest men dit seizoen meerdere keren de rode vlag zwaaien. De F1 Commission heeft een aantal oplossingen geopperd.

Gisteravond kwam de F1 Commission met een statement naar buiten na afloop van hun meeting voorafgaand het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi. Men besprak tijdens de vergadering meerdere zaken waaronder dus ook een oplossing voor de problemen in de regen. Dit seizoen werden de Grands Prix van Singapore en Japan geteisterd door regen. In Singapore werd de start uitgesteld terwijl de Japanse Grand Prix geruime tijd stil lag omdat het zicht te slecht was.

De F1 Commission, bestaand uit onder andere de FIA en de Formule 1, heeft nagedacht over een mogelijke oplossing. In het statement spreekt men van een radicale oplossing: een speciale bodykit voor tijdens de regen. Deze bodykit zou dan voor minder spray moeten zorgen. De bodykit moet dan bestaan uit een soort wielkasten die alleen tijdens een rode vlag of voor de start van een race op de auto mogen worden geplaatst. De commissie heeft een eerste concept van dit plan al bekeken.