Red Bull verwacht geen updates meer in 2022

Het team van Red Bull Racing is bezig met een enorm succesvol seizoen. Max Verstappen heeft de wereldtitel al binnen en ook de constructeurstitel lijkt nog maar een kwestie van tijd te zijn. De Oostenrijkse renstal is overduidelijk ijzersterk maar ze zullen hun jacht op de tweede titel wel moeten volbrengen zonder updates.

Red Bull legde de focus pas laat in het vorige seizoen op 2022, men was met Verstappen immers in een titelduel verwikkeld. De auto van het huidige seizoen bleek alsnog een schot in de roos en Verstappen is sterker dan ooit te voren. Ook Sergio Perez is sterk bezig en bij Red Bull kan men dus achteroverleunen in de resterende vier races.

Een nieuw updatepakket gaat er dan ook niet meer komen. Red Bull focust zich op 2023 en men heeft dit nog ook bevestigd. Red Bulls Chief Technical Officier Rob Marshall maakt er namelijk geen geheim van. In de F1 Nation Podcast was Marshall namelijk nogal duidelijk in zijn bewoording: "Alle focus ligt bij ons nu volledig op 2023. Er komen nog wel wat hele minimale dingen aan maar er komen zeker geen grote updates tussen nu en de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi."