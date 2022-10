Quiz: wat weet jij van de Formule 1 Grand Prix van Japan?

De achttiende Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 wordt verreden op het legendarische circuit van Suzuka en dus is het eindelijk weer tijd voor de Grand Prix van Japan. Wat weet jij van de Formule 1-races op Japans grondgebied? Test je kennis in de nieuwste GPToday.net-quiz en laat je score achter in de reacties!