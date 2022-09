Coureurs laten niets aan het toeval over in voorbereiding op GP Singapore

Aan het einde van deze maand gaat het Formule 1-circus weer verder met de Grand Prix van Singapore. Door de coronacrisis ontbrak de race in de Aziatische stadsstaat twee jaar lang op de kalender maar nu maakt hij zijn comeback. De coureurs laten in ieder geval niets aan het toeval over in de voorbereiding.

De Grand Prix in Singapore wordt gezien als één van de fysiek zwaarste races op de Formule 1-kalender. De omstandigheden in Singapore zijn altijd zeer warm en dat kan gevolgen hebben voor een ongetrainde coureur. De meeste coureurs laten op de sociale kanalen dan ook zien dat men bezig is met een Spartaanse voorbereiding. Onder andere Sergio Perez, George Russell en Carlos Sainz werken zich letterlijk flink in het zweet.