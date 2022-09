'F1 moet Masi terugvragen na fiasco in Monza'

De Formule 1 zou moeten overwegen om zijn ontslagen racedirecteur Michael Masi, vragen terug te komen. Dat is de mening van de bekende Russische F1-commentator Alexey Popov, toen de Italiaanse media kritiek hadden op de manier waarop Masi's opvolgers afgelopen zondag het einde van de race op Monza afhandelden.

De Italiaanse media waren in alle staten, zoals La Gazzetta dello Sport: "De honderdjarige Grand Prix had niet zo mogen eindigen. Het heeft de reputatie van de Formule 1 ernstig beschadigd." De redactie van Corriere della Sera voegde toe: "100 jaar racen en we zien Formule 1-auto's in de rij staan ​​op het snelste circuit - hoe triest! Mensen die uren wachtten om de Grand Prix van de eeuw te zien, werden geconfronteerd met dit verwarrende einde."

Popov werkt voor de Russische omroep Match TV, en zei: "Voor iedereen die Masi bekritiseerde, was de rode vlag situatie in Bakoe zijn initiatief. We zagen een herstart en een gevecht over twee ronden. De beroemde herstart in Abu Dhabi draaide het kampioenschap om, maar toch wilde hij dat de mensen een race zagen. Soms kun je de formaliteiten voor een race verwaarlozen. Ik zeg het nog één keer: we moeten Masi terugbrengen naar de F1."

In werkelijkheid is Masi nu teruggekeerd naar zijn geboorteland Australië om voorzitter te worden van de Supercars Commission - de hoogste categorie van autoraces in het land. Hij werd dit jaar in de F1 vervangen door nieuwe gezamenlijke racedirecteuren Eduardo Freitas en Niels Wittich, die nu onder vuur liggen omdat ze de Italiaanse GP achter een langdurige safety car-periode hebben laten finishen."