Domenicali denkt weer aan reversed grid: "In elke sessie zou je punten kunnen weggeven"

het is algemeen bekend dat de hoge heren van de Formule 1 het format van het raceweekend graag onder handen willen nemen. Sinds vorig seizoen wordt er dan ook geëxperimenteerd met het format van een sprintweekend. Hier wordt er dan op vrijdag een kwalificatie verreden, op zaterdag een sprint en op zondag de gewone race. Stefano Domenicali speelt met nog meer ideeën.

Enkele jaren geleden werd er in de Formule 1 serieus gesproken over het idee van een zogenaamde 'reverse grid'. Het was dan de bedoeling dat de grid zou worden omgedraaid, de topcoureurs moeten dat helemaal achteraan starten en zich naar voren vechten. Dit zorgt idee zou de show moeten verbeteren maar de reacties waren niet bepaald lovend. Veel teams, fans en coureurs waren tegen het plan.

De reverse grid is nooit uitgevoerd. Toch ziet Formule 1-CEO Stefano Domenicali het plannetje nog steeds zitten. De Italiaan heeft nog meer plannen en spreekt zich uit in gesprek met zijn landgenoten van Corriere della Serra: "In elke sessie zou je punten kunnen weggeven. Of dat kan je doen voor enkele kwalificatierondjes. Of misschien een kwalificatie voor een kortere, andere race. In plaats van de derde vrije training kan je dan bijvoorbeeld werken met een omgedraaide startopstelling."