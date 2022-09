FIA legt Safety Car-beslissing uit: "Incident niet groot genoeg voor rode vlag"

De slotfase van de Italiaanse Grand Prix werd ontsierd door een Safety Car-situatie. De SC kwam de baan op omdat Daniel Ricciardo was stilgevallen op een gevaarlijke plek. Er was een kraan nodig om de McLaren te verwijderen en daardoor kon de race ook niet meer opnieuw beginnen. De teams, coureurs en fan waren woest.

De race op het circuit van Monza eindigde onder de Safety Car, tot frustratie van velen. Zelfs racewinnaar Max Verstappen had het graag anders gezien. Veel coureurs waren tijdens de Safety Car naar binnen gedoken om verse banden te halen voor een verwachtte spannende slotfase. Dit werd geen werkelijkheid en hierdoor eindigde de wedstrijd op een zeer onbevredigende manier.

Neutraal

Autosportfederatie FIA zag na afloop van de race noodzaak om op de zaak te reageren. Een woordvoerder werd naar voren geschoven om de zaak uit te leggen, hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Alhoewel alles in het werk werd gesteld om de gestrande auto nummer 3 snel te bergen en de race te hervatten, veranderde de situatie en slaagden de marshalls er niet in om de wagen in zijn neutraal te zetten."

Rode vlag

De FIA gaf de voorkeur aan de veiligheid van de coureurs en baancommissarissen. Daarom werd er besloten om de situatie zo af te handelen. Een rode vlag was nooit aan de orde: "Aangezien de veiligheid van de berging onze enige prioriteit was en het incident niet groot genoeg was voor de rode vlag, eindigde de race achter de SC. Dit is volgens de afgesproken procedures. De timing van een Safety Car heeft geen invloed op de procedure."