Italiaanse politie voorkomt dat Nederlanders eigen tribune bouwen in Monza

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken in Monza voor de Italiaanse Grand Prix. Ook op het thuiscircuit van concurrent Ferrari kan Verstappen rekenen op de steun van meerdere landgenoten. Eerder in het seizoen kwamen meerdere Nederlandse fans negatief in het nieuws na wangedrag, ook in Monza gebeurde er iets opmerkelijks.

Gisteren werden op het iconische circuit van Monza de eerste twee vrije trainingen afgewerkt. Meerdere Nederlandse fans ware aanwezig naast het circuit, een groep van 80 Nederlanders had echter een wel heel opvallende bezigheid gevonden. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport moest de politie namelijk ingrijpen nadat de groep Nederlanders bezig was met een opmerkelijk bouwwerk op een camping nabij het circuit.

De Italiaanse sportkrant meldt namelijk dat de groep Nederlanders bezig was met het bouwen van een eigen tribune naast de baan. De groep had zelf bouwmaterialen meegenomen naar het circuit en had ook de nodige drankjes op. De politie kon echter net op tijd ingrijpen om de groep duidelijk te maken dat ze bezig waren met iets wat niet mag. De groep moest opzoek gaan naar een nieuwe bezigheid en er werd niemand gearresteerd.