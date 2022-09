F1-teams testen nieuwe grote spiegels voor FIA

Diverse F1-teams testen veel grotere zijspiegels op de cockpit om het beperkte zicht naar achteren voor Formule 1-coureurs te verbeteren. Sinds de Canadese Grand Prix medio juni hebben meerdere teams hun eigen grotere ontwerpen in de praktijk getest om gegevens te verzamelen voor de FIA.

Red Bull Racing testte in de praktijk een standaard kleine spiegel op de auto's - met aan de andere kant een grotere en omvangrijkere versie voor directe vergelijking.

Technische baas van de FIA Nikolas Tombazis vertelde aan Auto Motor und Sport: "In het gebied schuin naar achteren is het uitzicht momenteel ernstig beperkt."

Mercedes probeerde een grotere spiegel in Spa, met Alpine, McLaren en Haas die allemaal het voorbeeld volgden voor tijdens de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort met een afmeting van 423 x 187 mm.

Tombazis gaf toe dat een mogelijk neveneffect van de grotere spiegels is dat, terwijl ze het probleem met het zicht naar achteren aanpakken, het een obstakel kan vormen voor de coureurs, aangezien het meer zicht naar voren wegneemt. Tombazis: "We moeten voorkomen dat een coureur minder vooruit ziet omdat de spiegel in de weg zit. Er is maar een klein gedeelte waar je deze spiegel kunt toepassen op een chassis."

Lewis Hamilton klaagde inderdaad dat het zicht naar achteren niet veel verbeterde, terwijl het zicht naar voren verder werd aangetast. De volgende testmomenten met de nieuwe spiegels staan op de planning voor komend weekend in Monza, maar ook de races erna zal geëxperimenteerd gaan worden.