Audi deelt beelden eerste F1-concept car

Audi maakte vandaag definitief bekend dat ze in 2026 de sport gaan betreden. De kopstukken van het merk gaven vanochtend gezamenlijk met Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem een persconferentie om het nieuws bekend te maken. Audi gaat samenwerken met een bestaand team, ze maakte nog niet bekend welk team.

Audi maakt later dit jaar de partner voor 2026 bekend. Men deelde ook de beelden van hoe een Formule 1-wagen van Audi eruit komt te zien. Het merk had een showcar meegenomen gehuld in de kleuren van het merk. De kleurstelling komt overeen met de livery van de wagens uit onder andere de Dakar Rally.

More angles of what @audisport in F1 could look like! 📸#F1 pic.twitter.com/1UIlQ82ghV