Domenicali sluit niet uit dat België in 2023 op kalender staat

Dit weekend gaat het Formule 1-circus weer verder na de zomerstop. De Belgische Grand Prix op het iconische circuit van Spa-Francorchamps is zoals gewoonlijk weer de eerste race na de zomerpauze. De populaire Grand Prix staat echter wel onder druk, het contract loopt af en de kans is groot dat Spa volgend seizoen ontbreekt op de kalender.

Het is duidelijk dat de Formule 1-kalender in de komende jaren flink gaat veranderen. Er is veel interesse vanuit circuits, landen en steden voor het organiseren van een Grand Prix. Aankomend seizoen keren de Grands Prix van Qatar en Las Vegas terug op de kalender en het lijkt er tevens op dat China een comeback gaat maken. België en Frankrijk hebben een aflopend contract en kunnen zomaar het kind van de rekening worden.

Respecteren

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft echter een andere kijk op de zaak. De Italiaan ontkent namelijk dat Spa gaat verdwijnen en zet de deur zelfs op een kier. In gesprek met Autosport is hij duidelijk: "Zoals je misschien kan begrijpen kan ik er niet veel over zeggen. Je moet de discussies en de formaliteiten van het World Motor Sport Council met de FIA respecteren. Je hebt mij nooit horen zeggen dat dit het laatste jaar in België is."

Voorzichtig

Domenicali geeft aan dat de gesprekken met de Belgische organisatie nog steeds lopen. De Italiaanse CEO wil dan ook helemaal niet beweren dat de Belgische Grand Prix niet gaat terugkeren. Domenicali gaat niet zeggen dat men dit weekend voor het laatst racet in België: "Ik zou voorzichtig zijn met die opmerking, ik zou echt heel voorzichtig zijn. Dat is het enige wat ik ga zeggen. Het is waar dat we praten met andere promotors om te kijken of ze er klaar voor zijn om zich volledig in te zetten."