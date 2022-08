Domenicali sluit terugkeer Russische Grand Prix uit: "We gaan zeker niet met ze onderhandelen"

De Russische inval in Oekraïne domineert sinds het uitbreken van de oorlog het nieuws. Ook in de Formule 1 zijn de gevolgen van de oorlog merkbaar. Het team van Haas verscheurde de Russische sponsorcontracten en ontsloeg Nikita Mazepin. Ook de Russische Grand Prix werd geschrapt, een comeback zal vermoedelijk niet volgen.

Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne besloot de Formule 1 de Russische Grand Prix te schrappen. Alle banden met de Russische organisatoren werden verbroken en er werd geen vervanger gevonden voor de race. De Grand Prix zou dit jaar voor het laatst worden verreden op het circuit rondom het Olympisch park in Sotsji. Eigenlijk was het de bedoeling dat de race vanaf volgend seizoen zou worden verreden op een circuit nabij Sint Petersburg, dit gaat dus niet door.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali verwacht dat de Formule 1 nooit meer naar Rusland zal gaan afreizen. De Italiaanse CEO is er glashelder over in gesprek met het Duitse SportBild: "Ik zeg altijd dat je nooit nooit moet zeggen. Maar in deze zaak kan ik beloven dat we zeker weten niet meer met hen gaan onderhandelen. Er zal door ons niet meer worden geracet in Rusland."