Aston Martin was niet blij met beschuldigingen kopiërgedrag

Het team van Aston Martin is niet bepaald bezig met een sterk Formule 1-seizoen. De ambitieuze renstal van de steenrijke Canadees Lawrence Stroll staat momenteel op de negende plaats in het constructeurskampioenschap en was in de eerste seizoenshelft meermaals betrokken bij enkele relletjes. Bij het team was men daar niet zo blij mee.

Het team van Aston Martin werd eerder dit jaar immers beschuldigd van kopiërgedrag. In Spanje kwamen veel teams met updates, zo ook het team van Aston Martin. De geüpdatete AMR22 leek echter wel verdacht veel op de auto van het team van Red Bull Racing. Bij Red Bull was men not amused en werd er een onderzoek ingesteld.

Bij Aston Martin was men niet zo blij met de beschuldigingen. In Hongarije kwam men met een innovatieve achtervleugel en volgens teambaas Mike Krack laat dat zien dat men heus wel zelf een sterke wagen kan maken. Krack spreekt zich uit in een interview op de site van zijn team: "We zijn dit seizoen ten onrechte beschuldigd van kopiërgedrag. De nieuwe achtervleugel in Hongarije onderstreept ons vermogen om te innoveren en een voorsprong te nemen op de concurrentie door met dingen te komen die onze rivalen niet hebben."