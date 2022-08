'Las Vegas voorlaatste Grand Prix in 2023'

Aankomend seizoen maakt de Grand Prix van Las Vegas zijn comeback op de Formule 1-kalender. De koningsklasse van de autosport zal in 2023 dwars door het centrum van het Amerikaanse gokparadijs gaan racen. De race past perfect in het plaatje dat Formule 1-eigenaar Liberty Media voor ogen heeft.

Over de Grand Prix was in eerste instantie maar weinig bekend. Men liet weten dat de race op zaterdagavond plaatsvindt en dat de race ergens in november op de kalender zou staan. Volgens Motorsport.com zal de racen aankomend seizoen zelfs een zeer prominente plek op de kalender gaan krijgen. Las Vegas mag zich opmaken voor misschien wel de beslissing van het wereldkampioenschap.

Volgens het medium vormt de race namelijk een koppeltje met Abu Dhabi. Aangezien het Emiraat vastligt als seizoensfinale zal Las Vegas de voorlaatste Grand Prix van het jaar zijn. Dat betekent dus dat de Amerikanen zich kunnen voorbereiden op de absolute slotfase van het Formule 1-seizoen. Las Vegas heeft een contract voor vijf jaar en de baan leidt de coureurs langs alle bekende plekken van de stad in de staat Nevada.