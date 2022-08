Max Verstappen verrast na zege in Hongarije: "Niet gedacht, hoopte op een podium"

Max Verstappen stond waarschijnlijk bij niemand bovenaan het lijstje van grootste kanshebbers voor de zege voor de Grand Prix van Hongarije vanmiddag. De 24-jarige Nederlander moest vanaf P10 starten en had in het laatste gedeelte van de kwalificatie op zaterdag ook nog motorproblemen. Na een motorwissel in de nacht van zaterdag op zondag, stond Verstappen een uur en drie kwartier na de start op zondag echter alweer zijn 28ste zege te vieren met zijn Red Bull-monteurs.

Verstappen verklaarde na de race dat hij zichzelf ook niet had meegerekend bij de kanshebbers voor de zege: "Ik had niet echt gedacht dat ik voor de zege zou kunnen strijden. Ik hoopte op een podiumplek. Het waren lastige omstandigheden vandaag, maar door een goede strategie en door iedere keer op het juiste moment een pitstop te maken, wisten we zelfs inclusief '360' de race te winnen."

Met die '360' bedoelde de Nederlander de spin die hij vlak na zijn laatste pitstop meemaakte in bocht 13. Het was de enige smet op een verder vlekkeloze rit van Verstappen: "Ik had wat moeite met de koppeling en versnellingen en dat veroorzaakte uiteindelijk de spin. Ik heb echter veel met de mensen om me heen moeten strijden op weg naar de zege, dus het was een leuke race. In de laatste stint moest ik Charles door die spin zelfs twee keer voorbij, maar hij had duidelijk moeite op de harde banden, dus dat lukte vrij aardig. Al met al was het een gekke race, maar geweldig dat we gewonnen hebben."