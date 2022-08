Weer berichten over wangedrag van fans

Sinds de Grands Prix van Groot-Brittannië en Oostenrijk ligt het gedrag van de fans op de tribunes onder een vergrootglas. In Silverstone werd Max Verstappen uitgefloten door fans van Lewis Hamilton. In Oostenrijk kwamen Verstappen-fans echter op negatieve wijze in het nieuws. Er werd gejuicht om een crash van Hamilton en er waren berichten over onjuist gedrag.

Ook dit weekend in Hongarije zitten de tribunes weer vol met eveneens veel Verstappen-fans. Over grote misdragingen is nog maar weinig naar buiten gekomen, het hoeft immers niet altijd mis te gaan. Toch meldde de Britse journaliste Jennie Gow gisteren dat er toch weer berichten waren over ernstige misdragingen. Volgens Gow zou het ditmaal onder meer gaan over het in de brand steken van Hamilton merchandise.

Seen some disturbing images this morning of more fans burning Hamilton merchandise. Thanks for bringing it to our attention. If you’re here in Hungary, how are things in the grandstands? Is everyone ok? The atmosphere seems good but hard to really tell… #F1 @HungaroringF1