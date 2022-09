Wat kan er gebeuren als het te hard regent tijdens de kwalificatie?

Vandaag staat de kwalificatie op het programma in Hongarije. De heren coureurs en de teams krijgen vanmiddag eerst nog een laatste kans om de afstellingen te perfectioneren in de derde vrije training. Tevens zal men rekening moeten houden met regen, het lijkt er zelfs op dat er zeer veel regen gaat vallen.

De regen zorgt vaak voor spectaculaire sessies maar kan ook een spelbreker zijn. Vandaag hoopt men dan ook op het doorgaan van de kwalificatie, teveel regen kan er immers voor zorgen dat kwalificeren te gevaarlijk wordt. In het verleden is het vaker voorgekomen dat de kwalificatie werd verplaatst naar de zondagochtend. Maar men heeft vandaag genoeg opties om de sessie door te laten gaan.

In principe kan men doorgaan tot de duisternis intreedt. Het is de verwachting dat de zon ondergaat om 20:19 lokale tijd, de kwalificatie zal van start gaan om 16:00. In tegenstelling tot de race is er geen maximum tijd gesteld aan de kwalificatie, er kan zo lang worden uitgesteld als men wil. Dat kan mogelijk ten koste gaan van de supportklassen zoals de Formule 2. De koningsklasse van de autosport zal altijd voorrang krijgen.