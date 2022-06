Viaplay komt met compensatie voor klanten met klachten

De Formule 1 is Nederland sinds dit jaar te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT nam de uitzendrechten over van Ziggo Sport en had torenhoge ambities. Na de eerste maanden regent het vooral klachten. Klanten klagen over haperende streams, slechte beeldkwaliteit en het commentaar.

Vooral die eerste twee punten zijn voor velen een doorn in het oog. Vanuit Viaplay zelf kwam er weinig reactie totdat de Consumentenbond zich met de zaak begon te bemoeien. Vanochtend werd bekend dat Viaplay met een compensatie gaat komen voor de klanten die daar recht op hebben, zo meldt de Consumentenbond. Daarnaast heeft de streamingsdienst ook een telefoonnummer geopend voor klanten met klachten.

Compensatie

Volgens de Consumentenbond gaat Viaplay klachten compenseren, al is dat wel onder voorbehoud. Het is namelijk zo dat een klant met klachten moet kunnen aantonen dat de klachten worden veroorzaakt door Viaplay en niet door de eigen infrastructuur. Klanten kunnen compensatie ontvangen in de vorm van een prijsverlaging voor de periode dat er problemen waren. Ook kan men ervoor kiezen om het abonnement te beëindigen. Dan moet men ook hun geld terugkrijgen.

Vastleggen

De Consumentenbond adviseert Viaplay-klanten met klachten om hun problemen vast te leggen. Dit omdat de streamingsdienst alleen compensatie geeft als het duidelijk is dat de problemen aan hen liggen. De Consumentenbond geeft aan dat klagende klanten bijvoorbeeld een foto of video kunnen maken van de problematiek. Naast Viaplay kunnen Formule 1-kijkers in Nederland ook terecht bij F1 TV.