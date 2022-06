'F1 blokkeert Russische fans van content'

Alexey Popov denkt dat de betrokkenheid van Rusland bij de Formule 1 definitief voorbij is. Met het uitbreken van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, werd de wereld overspoeld door buitengewone westerse sancties. Niet alleen werd Sochi van de F1-kalender geschrapt, maar ook de Russische coureur Nikita Mazepin en zijn sponsor Uralkali. Bovendien verbrak de Formule 1 haar uitzendovereenkomst met Match TV, waardoor Russische fans nu buitengewone maatregelen moeten nemen om de races te kunnen volgen.

F1 blokkeert Russische fans

Popov, een bekende Russische F1-commentator, werd gevraagd of hij denkt dat de situatie snel zal veranderen. De Rus antwoordde: "Ik denk het niet. En het gaat er niet om of er voorkennis is of niet - ik zie gewoon niet in wat hiertoe zou kunnen leiden. Je hebt gezien hoe de Formule 1 op het conflict heeft gereageerd en welke acties er zijn ondernomen."

"Om het contract te verbreken is één ding, maar iets heel anders dan Russische mensen niet eens naar de officiële website kunnen gaan of video's op Youtube kunnen bekijken - zelfs niet met een VPN! Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ik denk dat er helemaal niets is om over te praten," zei hij via het Russische sociale medium VKontakte.