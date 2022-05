Franse Grand Prix wil om het jaar wisselen met ander land

De enige manier waarop Paul Ricard de Franse GP in leven kan houden, is misschien door ieder jaar te wisselen met een andere Grand Prix. Dat zou betekenen dat het ene jaar er geracet wordt in Paul Ricard en de Franse Grand Prix op de kalender staat, en het andere jaar een andere locatie en land de kans krijgt.

Fernando Alonso reageerde op de geruchten dat die wissel met Monaco zou kunnen zijn. De fabelachtige Grand Prix in het Prinsendom staat onder druk omdat het geen geld neerlegt, of in ieder geval heel weinig, om de jaarlijkse race in de straten van Monte Carlo te organiseren. De Spanjaard zegt dat het 'nergens op slaat' om Monaco en Paul Ricard te laten wisselen.

Russische F1-commentator Alexey Popov merkte op: "Het feit dat we op vrijdag naar de resultaten kijken en niet op donderdag is het eerste teken dat de Formule 1 een oorlog met Monaco is begonnen. Ze zullen betalen of ze zullen van de kalender verdwijnen. De meeste fans zeggen ook dat Monaco niet interessant is, behalve voor rijke mensen op jachten."

Maar ook andere Europese races, waaronder Spa-Francorchamps, lopen gevaar nu Liberty Media ongegeneerd uitbreidt naar nieuwe markten zoals Miami en Las Vegas.

Frankrijk ziet idee wel zitten

Race-promotor Christian Estrosi van Paul Ricard wordt door RMC geciteerd: "Ik voel wel wat voor het idee om de twee jaar een race te organiseren, zodat we het niveau omhoog kunnen tillen ten opzichte van andere races."

Estrosi had vrijdag een ontmoeting met Stefano Domenicali, CEO van F1, om de aflopende overeenkomst van Paul Ricard te bespreken. Hij zei dat het was om de bevestiging te krijgen dat na 2022, Domenicali een andere race gaat zoeken waarmee gewisseld kan worden: "Domenicali zei dat Frankrijk op de lijst staat om de F1-kalender te evolueren, en daarvoor zal een andere plaats gevonden moet worden die ook niet per se ieder jaar op de kalender hoeft te staan."

Estrosi, die ook de burgemeester van Nice is, zegt dat hij tegen september meer duidelijkheid verwacht.