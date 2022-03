F1-teams willen in gesprek over toekomst Grand Prix van Saoedi-Arabië

De Formule 1 zou na de race van dit weekend de toekomst van de Grand Prix van Saoedi-Arabië moeten bespreken, zo vinden diverse F1-teambazen. De FIA ​​en F1 hebben besloten door te gaan met het evenement na de raketaanval van vrijdag op een oliefabriek op 10 kilometer van het circuit. Ze zeiden dat ze van de Saoedische autoriteiten sterke garanties hadden gekregen dat het circuit geen doelwit zou zijn voor de Houthi-rebellen die de aanval uitvoerden.

Eind vorig jaar was de eerste F1-race in het land als onderdeel van een 15-jarige deal om in het koninkrijk te racen. De teambazen zeggen echter dat de toekomst van de relatie met het land moet worden heroverwogen in het licht van de gebeurtenissen van dit weekend. Williams-teambaas Jost Capito: "We hebben niet de leiding over de kalender, maar de situatie hier is er al vele jaren. Ik meen dat er begin vorig jaar een raketaanval was tijdens de Formule E-race."

"Toen we hier eind vorig jaar kwamen, waren er geen zorgen en de situatie voor dit weekend is helemaal niet veranderd. Ik denk dat de discussie eerder had moeten plaatsvinden maar ben er zeker van dat het nu na dit weekend zal gaan plaatsvinden.

Onderzoek instellen

Haas-teambaas Guenther Steiner zei dat discussies over de vraag of F1 in Saoedi-Arabië moet racen, moeten wachten tot na het weekend. De markante Italiaan: "Dit is niet het moment om te bespreken of het goed of fout is om hier te zijn, dat komt in de toekomst."

"Het zal worden besproken en de FIA ​​en FOM zullen het onderzoeken en dan zal worden besloten wat er zal gebeuren. Ik denk dat we ons op dit moment op het evenement van dit weekend moeten concentreren en het tot een einde moeten brengen en dan opnieuw moeten beginnen."

Steiner zei vertrouwen te hebben in de veiligheidsmaatregelen die dit weekend zijn genomen. "Voor mij is de zekerheid dat als de autoriteiten hier hun eigen families hebben en zij zich veilig voelen, ik mij ook veilig kan voelen. Als er een nieuwe raketaanval komt, dan kunnen we altijd nog eens kijken wat te doen, maar op dit moment maak ik mij geen zorgen."