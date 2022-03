Aanslag en circuit in Jeddah in één beeld vastgelegd

De Saudische Grand Prix werd gisteren opgeschrikt door een Houthi-aanslag iets verderop in Jeddah. Na een bizar lange vergadering leken alle partijen het bijna eens, men wilde racen. Toch was er veel woede over, al helemaal als de wereld ziet hoe dichtbij de aanslag eigenlijk was.

Op een foto die circuleert op social media zijn de explosie en het circuit in één beeld gevangen. Het zorgt wel voor een duidelijker beeld waarom men zolang twijfelde over het doorgaan van de race.