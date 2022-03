Jeddah waarschijnlijk langer op kalender dan gedacht

Sinds vorig jaar staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma. De eerste editie door de straten van havenstad Jeddah was een enorme chaos waar de fans van smulden. Over enkele weken staat de tweede editie van de Grand Prix op het programma en het lijkt erop dat men in de toekomst nog langer kan gaan genieten van het Jeddah Corniche Circuit.

Het was namelijk in eerste instantie het plan om drie keer te racen op het stratencircuit in Jeddah. Na deze drie wedstrijden zou het circus verhuizen naar een nog te bouwen baan in Qiddiya. Dit nieuwe circuit is onderdeel van een megaproject maar het lijkt erop dat men er iets langer mee bezig is dan origineel het plan was. Dat zou betekenen dat men nog twee extra jaartjes blijft plakken in Jeddah.

In Saoedi-Arabië gaat men in ieder geval uit van een langer verblijf van Jeddah. Men doet er in ieder geval niet moeilijk over. De CEO van de Grand Prix, Martin Whitaker, spreekt zich uit tegenover The Race: "Het was eerst het idee om drie jaar te gaan racen in Jeddah. Maar ik verwacht dat we nog een extra twee jaar blijven hangen in Jeddah zodat Qiddiya kan gaan groeien."