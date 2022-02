'Finishen achter de safety car blijft mogelijk, teams komen er niet uit'

De seizoensfinale van het afgelopen seizoen kende een nogal discutabele ontknoping. Het verhaal is inmiddels bekend en doordat de safety car zeer laat toch naar binnen ging kon Max Verstappen de wereldtitel alsnog pakken. De controversiële race kreeg een staartje en het kostte wedstrijdleider Michael Masi uiteindelijk de kop.

Het was duidelijk dat Masi niet van plan was om de race achter de safety car te laten finishen. Hij probeerde hier te luisteren naar een grote wens van de Formule 1-teams. Men wilde namelijk dat races niet meer onder (virtual) safety cars zouden finishen. Masi zorgde er dus voor dat de race eindigde onder de groene vlag maar het was alsnog aanleiding voor zeer veel controverse.

Regelverandering

Er leiden altijd meerdere wegen naar Rome en dat geldt ook voor deze situatie. Er zijn immers meerdere oplossingen om ervoor te zorgen dat een race onder een groene vlag eindigt. De teams hebben er gesprekken over gevoerd maar volgens Auto, Motor und Sport is er geen oplossing gevonden. Hierdoor is er geen regelverandering tot stand gekomen en blijft het mogelijk om een race achter de safety car te finishen.

Oplossing

Volgens AMuS is het echter niet zo dat er definitief een streep gaat door het afschaffen van het finishen onder de safety car. Het doorgaans goed ingevoerde medium meldt dat het goede mogelijk is dat de teams in een later stadium alsnog tot een oplossing komen. Het is immers zo dat het bijna nooit voorkomt dat een race onder de safety car finisht, de teams maken zich dus nog niet te veel zorgen.