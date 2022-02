Ferrari deelt foto's van nieuwe teamkleding

Aankomend seizoen zal er door de nieuwe reglementen veel veranderen in de Formule 1. De auto's zullen er allemaal anders uit zien dan tijdens de afgelopen jaren. Veel teams lijken van de gelegenheid gebruik te maken en passen ook hun kleurstellingen op subtiele wijze aan. Ook de legendarische renstal van Ferrari past het één en ander aan.

Op Twitter deelt de ploeg namelijk een foto van coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz in de nieuwe teamkleding. Opvallend genoeg is de kleding niet geheel rood, de shirts bevatten een grote zwarte band en zwarte mouwtjes. De kans is dan ook groot dat deze zwarte tinten ook te zien zullen zijn op de wagens zelf. Ook zijn de logo's van de nieuwe sponsoren duidelijk te zien op de teamkledij.